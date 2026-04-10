台湾出身歌手のジュディ・オングが１０日、都内で台湾映画「万博追跡２Ｋレストア版」（リャオ・シャンション監督）の初日舞台あいさつに登壇した。１９７０年の大阪万博を舞台に、母と自分を救ってくれた恩人を探す少女の物語。同年に製作されたオリジナル映画を現代技術で修復して上映する。ステージに上がったジュディは、当時の姿が映ったポスターを前にすると「比較されちゃうと困っちゃう〜」と照れ笑い。当時の撮影を