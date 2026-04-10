「アダムス・ファミリー」のキャラクター、ウェンズデー・アダムスが主役のNetflixドラマ「ウェンズデー」で知られる女優ジェナ・オルテガ（23）が、2018年から配信がスタートしたNetflixの人気スリラードラマシリーズ「YOU ー君がすべてー」にキャスティングされる前、女優を「やめそうだった」という。子供向けドラマ「リッチー・リッチ」や「ハーレӦ