東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。福岡県内は9日から10日昼ごろにかけて雨が降りましたが、午後は天気が回復しました。【土日の天気・気温】11日は、よく晴れるでしょう。12日は曇りのマークですが、日中は日差しが届くため、11日、12日ともに、お出かけ日和となるでしょう。気温は高くなる見込みで、特に11日は25℃以上の夏日となる所もありそうです。【台風情報】台風4