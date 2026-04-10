名古屋FW山岸祐也が絶好調名古屋グランパスFW山岸祐也が先月の入籍発表後に5試合5発と絶好調だ。ファンからも「やっと本領発揮」「嫁さん影のMVP」と、反響を呼んでいる。山岸は3月5日にタレント、ドラマーのSHONOさんとの入籍を発表。すると第5節のアビスパ福岡戦（5-1）で2ゴールを挙げたのを皮切りに、第7節サンフレッチェ広島戦（2-1）で1ゴール、第9節セレッソ大阪戦で2ゴールと入籍発表後に5試合で5得点とゴール量産体制