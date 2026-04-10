この春、富山から宝塚の舞台を目指す一人の少女が、夢に向かって羽ばたきます。県内から17年ぶりの宝塚音楽学校への入学です。憧れの先生のもと、狭き門を突破しました。音楽に合わせて、しなやかに舞う少女。この春、宝塚音楽学校に入学する小矢部市の森田苺さん（15）です。全国から志願者が集う狭き門として知られますが、ことしは422人が受験し、合格したのはわずか40人。倍率およそ10倍という難関を乗り越えて、夢の「タカラ