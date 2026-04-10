５児ママでタレントの辻希美が８日にフジテレビ系で放送された「ホンマでっか！？ＴＶ」に夫で俳優の杉浦太陽とともに出演。４年前に建てた自宅の収納が崩壊状態にあることを明かした。白亜の豪邸と話題になった辻夫妻の新居。収納は「コジマジックさんに監修していただいて」完璧な収納を実現した。前の家に実際にコジマジックが訪れ、収納を計算。回遊式クローゼットも作った。しかし辻は「クローゼットがパンパンで。誰が