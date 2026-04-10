人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の第134話あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】お前もメガシンカするの！？公開された『ポケモン』場面カット17日放送の第134話は、サンゴ・オニキス・アゲートと激突するロイ・ウルト・フリードは、互いのメガシンカポケモンたちの激しい攻防が繰り広げられる中、ロイたちが見つけた勝利への鍵とは…！？一方、リコた