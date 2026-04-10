中学1年生でヤンキーになり、北関東のレディース「魔罹啞（マリア）」の総長を務めた廣瀬伸恵さん（47歳）。2度の逮捕と服役を経た彼女は現在、建設会社「大伸ワークサポート」の社長として、刑務所や少年院の出所者を社員として受け入れている。43名の社員のほとんどが前科持ちだという。【衝撃画像】「子供の体を触って…」中2で温泉街のコンパニオンになった元レディース総長・廣瀬伸恵さんの当時の姿を全部見る廣瀬さ