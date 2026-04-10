ゆっくりと警察車両に乗り込む、髪を後ろで束ねた男。元配管工・大場久一容疑者（49）です。逮捕された容疑は窃盗。事件は8日、埼玉・草加市にある公園のトイレで起きました。大場容疑者は、金属製の配管「フラッシュバルブ」を4個盗んだ疑いが持たれています。価値は約10万円相当。この日、パトロール中だった警察官が、女子トイレから出てきた大場容疑者を発見。背負っていたリュックが不自然に膨らんでいたため声をかけると、「