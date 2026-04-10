韓国人気男性グループ・ＥＸＯ（エクソ）メンバーであり、ＥＸＯ−ＣＢＸ（−チェンベクシ、以下ＣＢＸ）としても活動するシウミン・ベクヒョン・チェンが所属事務所・ＩＮＢ１００の代表であるチャ・ガウォン氏へ、未払い金をはじめとする契約違反に関する回答を求めるとともに、契約解除を通知する内容証明を３月に送っていたことが明らかになったと１０日、現地メディアのＴＨＥＦＡＣＴが報じた。ＩＮＢ１００は、ベクヒ