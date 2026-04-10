日本一短い「本線」全て廃止JR北海道の留萌本線 深川―石狩沼田間14.4kmが2026年3月31日を最後に廃止され、115年余りの歴史に幕を閉じました。これにより、JR北海道が「単独では維持困難」として廃止方針を示した5路線5区間は、すべて廃止になりました。 【何人いるんだ…!?】これが留萌本線「最後の日」の熱狂です！（写真50枚）留萌本線は1910年に深川―留萌間で開業し、1921年には留萌―増毛間へと延伸して全通します。かつ