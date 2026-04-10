岐阜県のある駅には、地元の人たちが大切にしている“桜のスポット”があります。 【写真を見る】250ｍ続く“桜のトンネル”駅の食堂から眺める春限定の絶景 ｢特等席、ずっと大切にして｣ 長良川鉄道･北の終着駅 岐阜 まだ肌寒い早朝。学生を乗せた列車を桜が見送ります。岐阜県郡上市白鳥町にある長良川鉄道の北濃駅。 越美南線と呼ばれ、旧国鉄時代には福井と岐阜を結ぶはずでしたが、時代の流れで幻に。いまは長良川鉄道の北