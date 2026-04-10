光文社はnoteとTALES（テイルズ）共催の日本最大級の創作コンテスト「創作大賞2026」への参加を決定。4月8日（水）より作品の募集を開始し、光文社は、「#ミステリー小説部門」「#ホラー小説部門」「#恋愛小説部門」「#お仕事小説部門」の選考に携わる。 【画像】光文社が「創作大賞2026」への参加を決定 本コンテストは、これまで累計173,387作品の応募が寄せられ、32作品の書籍化や映像・舞台化、連載が実現。