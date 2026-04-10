主婦の友社は創業110周年を迎え、Amazonにて「Amazon主婦の友社創業110周年フェア」を4月10日（金）から5月10日（日）の期間開催される。 【画像】「双葉文庫パステルNOVEL」1周年フェア開催マムアンちゃんステッカー特典 今回のフェアでは、対象商品2点以上同時購入でAmazonポイント35％還元となる、お得な特別企画を実施。長年支援してくれた読者への、創業110周年を記念した謝恩企画となる。 GW前後含めた長