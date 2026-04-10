ソフトバンクは10日、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「SoftBank Starlink Direct」の提供を開始した。あわせて、PayPayポイント還元を強化した新料金プラン「ペイトク2」や、海外でのデータ通信が使い放題になるサービス、固定ブロードバンドの新プランなど、通信サービスを大幅に拡充する施策を発表した。 専務執行役員 寺尾洋幸氏 発表内容 衛星とスマホが直接つながる