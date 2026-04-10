チェルシーに所属するアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスが、自身の発言に端を発した一連の騒動についてクラブに謝罪したようだ。9日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。E・フェルナンデスは先月17日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16セカンドレグでパリ・サンジェルマン（PSG）に敗れた後、来シーズン以降もチェルシーに残留するか問われた際に「それは分からな