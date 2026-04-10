小売り大手の「イズミ」は、諫早市で整備を進めていた商業施設について、計画を変更すると発表しました。 施設の開業時期は再来年春にずれ込み、規模も縮小となる見通しです。 計画の変更が発表されたのは、諫早市長野町に開業を予定していた「ゆめタウン諫早（仮称）」です。 イズミによりますと、当初の計画では地上5階建ての施設には、約200のテナントやシネマコンプレックスなどが入り、「ゆめタウン」として