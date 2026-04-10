10日は気温が上がり、島原市では最高気温「25.1℃」と、今シーズン初の夏日となりました。 11日は、高気圧に覆われて日差しが戻り、洗濯物の外干しもできそうです。 「朝晩ヒンヤリ日中は春の陽気」 ▽10日(金)21時～ 3時間ごとの天気 ▽11日(土)の天気 ▽11日(土)の気温 ▽11日(土)の花粉情報 ▽11日(土)の洗濯情報 ▽11日(土)の海上 風と波