宮崎県の都城市で、養豚場のブタが豚熱に感染したことを受け、畜産関係者などが対策について話し合う緊急の会議が開かれました。10日、県庁で開かれた県の豚熱緊急防疫対策会議。宮崎県都城市の養豚場で飼育されていたブタが豚熱に感染したことを受け開かれたものです。豚熱はブタやイノシシが感染する強い伝染力が特徴の病気です。今回豚熱の感染が確認された都城市の養豚場から半径10キロの範囲には県内の2つの養豚場があ