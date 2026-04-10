ボディビルダーの横川尚隆さんは4月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。鍛え上げた肉体美が注目を集めています。【写真】横川尚隆の人間離れした肉体「どうなってんのこれ」横川さんは「驚いたねぇ大胸筋て鍛えあげると落とし穴になるんだぜ」とつづり、1枚の写真を投稿。モノクロのアート写真のような1枚で、横川さんは衣服をはだけさせ筋肉ムキムキの胸と腕を披露しています。胸の一部がくぼんでおり、人間離れした肉体です。コメ