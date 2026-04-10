歌手の近藤真彦（61）が10日、自身のインスタグラムを更新。息子用の車の候補を披露し、話題となっている。近藤は「初心者マーク」が付けられた赤い日産のマーチの写真を投稿。「やっぱりマッチのマーチからスタートですかね（笑）」とつづった。さらに「でもこのマーチ40年以上も前の車を日産自動車大学校の生徒や先生がピカピカに仕上げてくれた宝物近藤家で大切に乗らせていただきます」と説明している。同車は、近