元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が10日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。数日前からあった“違和感”の原因が判明したと報告した。鈴木氏は「中耳炎だとさっき耳鼻科で診断されました。数日前から右耳がプールの中に入ってるみたいな感じになり。その時間がどんどん長くなり。さっき病院で中耳炎と」とポスト。また「中耳炎ってこんなにしんどいんだね。そして不安になる。鼓膜の切開もすすめられましたが．今日の所