あごの骨を骨折して休養していたフリーアナウンサー去来川奈央（いさがわ・なお＝39）が10日、ブログを更新。仕事復帰を報告した。去来川は3月20日のブログで「先日、自宅で転倒してあごの骨を2箇所骨折しました」と明かし「幸い手術には至りませんでしたが口を開くことができないためお仕事はお休みをいただき回復に努めています」と伝えていた。今回の投稿で「今朝、ABCラジオのおはパソでお仕事復帰しました」と報告。骨折し