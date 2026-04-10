山陽オートの開場６１周年記念ＧＩ「第７回令和グランドチャンピオンカップ」は１０日、準々決勝戦が行われた。伊藤信夫（５３＝浜松）は湿走路の６Ｒ、逃げる早津康介を抜けなかったが、僅差の２着でゴール。準決勝戦に駒を進めた。「２日目の雨はコントロールできなかったけど、カムを替えてコントロールができるようになった。それに雨もだいぶ乗れるようになった。昔は車を寝かせることができなかったけど、どこまでバンク