お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子が１０日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」に出演。大バズりしている子ザルのパンチくんを見に、千葉・市川市動植物園に行ってきたと報告した。大久保は先日のオフに、思い立って同動物園に電車とバスを乗り継いで一人で行ってきたとのことで「パンチくんはその時雨だったんで、岩山にちょっと雨宿りできるような空間があるんですよね。ヘコみみたいな。そこになんか、一人で