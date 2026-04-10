【タイトーFステーション 吉祥寺JOY店】 5月10日 閉店 タイトーは、東京都武蔵野市のアミューズメント施設「タイトーFステーション 吉祥寺JOY店」が5月10日をもって閉店することを発表した。 タイトーのページ上では閉店のお知らせが掲載されており「長きにわたり御愛顧いただきましたことに店舗スタッフ一同、心より御礼申し上げます」と感