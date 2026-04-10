国民民主党の榛葉賀津也幹事長は１０日、国会内で会見。中東情勢不安によるエネルギー価格の高騰に対応するため、市政府が予備費をほぼ使い切った現状について補正予算を組むべきとの考えを示した。政府は先月２４日、ガソリン補助に予備費８０００億円支出することを閣議決定。これに加えて高市首相は１０日、石油の国家備蓄（約２０日分）を５月上旬にも追加放出を行うと表明した。米国とイランは停戦合意したもの、石油輸