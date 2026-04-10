【目撃】１０日の広島―ＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）は降雨のため、早々に中止が発表された。雨の中の練習終了後、誰もいない広島ベンチに突如スラィリーが現れた。鯉のマスコットは今日から２試合の来場が予告されていた。スラィリーは無人のベンチで、横になり落ち込んだ様子。カメラマンに手を伸ばし、無念さを訴えた。悲しい目で雨のグラウンドを見つめ、がっくりと肩を落として、ベンチ裏に帰っていった。それもそのはず