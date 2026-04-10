中東情勢の影響に医療現場から不安の声が上がっている。医師の木村知さんは「問題は、医療資材の原料、ナフサ供給への影響だ。高市首相は『半年分以上の確保がある』と安心を促すが、この発言こそが医療従事者の不安の根源だ。医薬品の製造プロセス、時間軸をわかっている人の発言とは、とうてい思えない」という――。■「ナフサ危機を煽った人は責任を取れ」トランプ大統領による「2週間の条件付き停戦」提示、そしてパキスタン