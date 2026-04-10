見た目もキャラクターもそれぞれ違った魅力を持つ、なにわ男子・大橋和也さんとtimelesz・寺西拓人さん。今回は、2択トークやインタビューを通して「2人の共通点」を探ってみました。読めば読むほど相性のよさが伝わる、仲良しムード満点なトークをお楽しみください♡ふたりの【共通点】話してみると、真逆のようでいて、実はちょっと似ているところもたくさん発見！そんなふたりのふと重なる瞬間＝共通点に迫ってみました。