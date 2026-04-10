元ＮＨＫでフリーの青井実アナウンサーが１０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。３月いっぱいで２年間務めたフジテレビ系夕方のニュース番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」のキャスター卒業後、初の民放地上波出演となった。「Ｎｅｗｓイット！」キャスター時代の昨年４月、フジテレビが同アナについて不適切な言動があったことを公表したことについて