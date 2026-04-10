◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手（２６）が右翼線適時二塁打を放った。「３番・遊撃」で先発出場。１―０の３回２死二塁の第２打席で先発・吉村の真ん中付近の直球を振り抜くと、打球は右翼線方向に鋭く飛んでいった。二塁走者の浦田が生還し、泉口も悠々と二塁に到達した。泉口は、試合前の時点で得点圏では９打数４安打で打率４割４分４厘。これで得点圏では今季５安打目で