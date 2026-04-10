１０日、北京で記者会見を開いた国民党訪問団。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京4月10日】中国国民党の鄭麗文（てい・れいぶん）主席率いる同党訪問団は10日、北京で記者会見を開いた。１０日、北京で記者会見を開いた国民党訪問団。（北京＝新華社記者／陳曄華）