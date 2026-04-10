来月行われる高岡市の伏木曳山祭について、山車をぶつけ合う「かっちゃ」を3年ぶりに、観客を入れて行うことになりました。伏木曳山祭「かっちゃ」は、山車同士が激しくぶつかり合う祭りの大きな見どころです。能登半島地震による液状化被害を受け、ここ2年は地元以外の観客を入れずに行っていましたが、実行委員会はきょうの総会で、3年ぶりに観客を受け入れて行うことを決めました。▽実行委員会針山健史会長「皆さんにぜひ、