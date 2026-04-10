成田空港の新滑走路建設をめぐり土地の取得が遅れている問題で、空港の管理会社がきょう、千葉県や周辺自治体の首長に強制的に土地を取得する「土地収用」を検討していると報告しました。成田空港会社藤井直樹 社長「土地収用制度の活用も考えており、千葉県をはじめ関係自治体の皆様のご理解をいただきたいと考えております」成田空港会社はきょう、千葉県の熊谷俊人知事や、空港周辺の市や町の首長に任意で土地を取得する