人間をはるかに上回る嗅覚を生かし、行方不明者の捜索などにあたる「警察犬」。そのうち民間で飼育・訓練される「嘱託警察犬」の審査会がきょう、行われました。記者リポートです。民間で飼育される「嘱託警察犬」は、必要なときに警察から要請を受けて、行方不明者の捜索や事件捜査に出動します。1年ごとに訓練の成果や能力が審査され、きょうの審査会には、合格を目指す27匹が集まりました。審査は、指導者の指示に的確に