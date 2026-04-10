ストリートファッション好き必見♡X-girlから、Championとのエクスクルーシブコレクションが登場します。2026年4月17日（金）発売の新作は、機能性とデザイン性を兼ね備えた夏にぴったりのラインナップ。カジュアルながらも今っぽく着こなせるアイテムは、デイリーコーデに取り入れやすいのが魅力です。先行予約は4月10日（金）からスタートしているので、気になる方は早めにチェックして♪