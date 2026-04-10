スタジオには気象予報士の平島さんです。こんばんは。「わたしのサクラ」、きょうはこれまでＫＮＢ投稿ボックスにお寄せいただいた中からいくつか紹介します。コーナーを始めてからまず数多く届いたのが、早咲きのカワヅザクラです。富山市の仲山さんは5年前、自宅の庭に苗木を植えたところ、たくさんの花をつけるようになりました。この春はかわいいヒヨドリが一日に何度も蜜を吸いにやってきました。仲山さんも2人の