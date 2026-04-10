高市総理と小池都知事が“タッグ”を組み、強い経済や東京都のさらなる発展などを目指す協議会の初会合が開かれました。高市総理「この協議会を通じて、東京都が掲げる政策課題と、政府が推進する政策との整合性を図っていきたい」東京都小池百合子 知事「国と都が連携をして、強く豊かな日本そして東京をですね、しっかりと歩みを密にしながら進めさせていただければと思います」総理官邸では先ほど、高市総理と小池知事出