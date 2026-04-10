医療関係団体の代表者（左側）と面会する上野厚労相（右端）＝10日、東京都千代田区中東情勢の悪化に伴う石油由来原料の供給不安定化により、影響を受ける恐れがある医薬品や医療機器などを巡り、上野賢一郎厚生労働相は10日、医療関係団体の代表者と面会し、意見交換した。上野厚労相は、直ちに供給が滞る状況ではないと述べた上で「医療機関や薬局には、当面の必要量のみ発注するなど、落ち着いた対応をお願い申し上げる」とし