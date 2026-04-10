俳優の森七菜（24）が10日、都内で行われた映画『炎上』初日舞台あいさつに長久允監督と登壇。【動画】森七菜、“ロケ地”歌舞伎町で一般人に絡まれた衝撃的なエピソードを披露「僕が本物だ！と叫んでこられて…」今作の舞台は新宿・歌舞伎町。夢を求めてたどり着いた場所で、1人の少女が起こした“炎上”事件を描く。森が演じたのは、家族との関係に耐えきれず家を飛び出して、歌舞伎町・トー横にたどり着いた主人公の小林樹