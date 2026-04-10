金沢の“のどぐろ専門店”が、約3万9000円分のコース料理を無断キャンセルされSNSで訴えた。投稿は海外にも広がり、励ましの声が相次いだ。コース料理3万9000円分を無断キャンセル脂のりが良く“白身のトロ”とも称される「のどぐろ」。その高級魚を扱う石川・金沢市の専門店が、コース料理3万9000円分の予約を無断キャンセルされたと、SNSで訴えた。「のどぐろ旬菜みのりや」のXより：「本日20時に来店予定だった海外からのお客様