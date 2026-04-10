再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について、法務省が14日にも自民党に修正案を提示する方針を固めたことが10日、関係者への取材で分かった。再審開始決定に対する検察抗告を容認する原案に対し、自民内で異論が相次いでいる。