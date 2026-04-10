野球やサッカーリポーターなどでも活躍する吉田恵美さんのFLASHデジタル写真集「吉田恵美誘惑のエンジェル」がリリースされました。【写真】つるん陶器肌のよしめぐこと吉田恵美さんミス東京薬科大学のグランプリをはじめ、学生時代には多数のミスコンで賞を獲得。現在はYouTube「片岡篤史チャンネル」のアシスタントを務めるなど、注目を集める吉田さん。野球のほか、サッカーのラジオパーソナリティや格闘技のラウンドガールも