近年よく耳にする「マッチングアプリ婚」。その実態が気になる人も多いのではないでしょうか。実際にマッチングアプリで結婚した2人への取材をもとに描かれた漫画『マッチングアプリ婚の実態を聞いてみたら意外な結末に考えさせられた話』（作・みんなの体験談漫画（旧ガレ速）さん）が、SNSで話題となっています。【漫画】「Wi-Fi使いすぎ！」結婚後に豹変した妻交際中に見抜けなかった“本性”（全編を読む）取材対象の1人目、