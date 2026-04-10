ライトノベルレーベル「ダンガン文庫」よりプロ作家11名による短編合同誌『BALET』が、2026年5月4日に開催される文学フリマ東京にて販売される。 【写真】短編合同誌『BALET』書影イラストを見る 本作品はライトノベルの多様なジャンルで活躍する作家陣11名が一堂に会し『真夜中』を共通テーマに、各作家が書き下ろした短編を収録した合同誌。また本企画は自由な挑戦の機会を作ることで商業作品とは一味異なる新