坂井風太とぐんぴぃによる新刊『理不尽仕事論「クソが!!」と思った時に読む本』（文藝春秋）が2026年4月10日（金）に刊行された。 【写真】『理不尽仕事論』著者・坂井風太＆ぐんぴぃ 本書は人材育成・組織強化のサポートを専門とし『NewsPicks』『PIVOT』などのビジネスメディアで注目されている起業家・坂井風太と、YouTubeチャンネル登録者数200万人を誇るお笑い芸人「バキ童」ことぐんぴぃの異色のコンビが、会