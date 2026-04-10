乃木坂46・菅原咲月が表紙を飾る『ボム5月号』（ワン・パブリッシング）が2026年4月9日（木）に発売された。 【写真】裏表紙には乃木坂46の林瑠奈も登場 41枚目シングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』を発売、『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を東京ドームで開催する乃木坂46の菅原咲月。今号では雨模様の中、地元の千葉県でグラビア撮影が敢行された。 まずはTシャツのルームウェアを着て畳でゴロリ