『笑点 FAN BOOK 60周年メモリアルブック』（宝島社）が2026年4月13日（月）に発売される。 【写真】本物そっくり「笑点の座布団」クッション 2026年に放送60周年を迎える日本テレビの長寿番組『笑点』の記念ブックとして刊行される本書。限定アイテムとしてテレビ番組内で使用されている座布団を元にした「笑点の座布団」ほんものデザインのふわふわクッションが付属する。 本クッションの感想として三遊亭好楽は「私は