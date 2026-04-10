私（チカ）は夫のヒロキと小学1年生の娘のサヤと暮らしています。サヤは平日週2回学童で、残りの週3日は帰宅します。しかし夫の姉（レイコちゃん）の娘であるコハルちゃんが、サヤと一緒にわが家に帰宅してきてしまうようになりました。父親であるダイスケくんに迎えにきてもらいましたが、実はコハルちゃんはわが家に行くようレイコちゃんに言われていたようです。それぞれの義実家も巻き込み、私たちは全員で話し合うことになり